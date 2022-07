Mahmood | la star del pop italiano lunedì 11 luglio in concerto a Pordenone

(Di domenica 10 luglio 2022) Vincitore di ben tre edizioni del Festival di Sanremo (una nella categoria giovani), campione di vendite, autore di molti big della musica italiana, artista che ha saputo cambiare il volto del pop con uno stile unico, riconoscibile, trasversalmente amato da pubblico e critica,sarà protagonista domani,11, inalLive 2022. Sul palco del Parco del San Valentino l’artista porterà l’unica data regionale del “Ghettolimpo Summer Tour”, nuovo progetto live di una delle stelle più luminose della musica italiana. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dalle 18.30. ...

Pubblicità

pordenoneoggi : Mahmood, la star del pop italiano, a Pordenone l'11 luglio - maneskincult : NUOVO GIORNO NUOVO SOGNO ho sognato che mahmood metteva un post in cui diceva di star registrando il videoclip di una nuova canzone??????? -

() Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui puòbene. Ormai l'ho superata ". Al Festival di Sanremo, dove ha trionfato con Brividi in coppia con, il cantante ...Blanco bacia la fidanzata Martina durante il concerto Dopo il successo ottenuto con la partecipazione al Festival di Sanremo con, Blanco è diventato una vera e propria. Il cantante ha ...I biglietti in prevendita sui diversi siti di TicketOne, individuabili sul sito del comune. I prezzi variano dai 69 euro, nel primo settore, di Mahmood e Nannini ai 51,57 della Mannoia per arrivare a ...Durante il concerto ad Alba, in provincia di Cuneo, Blanco è sceso dal palco per baciare la fidanzata Martina Valdes. Uno slancio passionale improvviso, che ha mandato in delirio i fan presenti al Col ...