La gaffe di Burioni | accusato di “bodyshaming” con una ragazzina ‘colpevole’ di essere leghista

(Di domenica 10 luglio 2022) Bufera social su Roberto. Il virologo su Twitter finisce nel mirino degli utenti per una discussione con il deputatoAlex Bazzaro.interagisce con un’utente, che si dichiara a favore di Bazzaro, e replica pubblicando un’immagine della ragazza con il commento ‘Capisco’. Un po’ a tutti quella foto dellapostata con quel commento sembra avere molto a che fare con il “”, i commenti sull’aspetto fisico di una persona. Il messaggio scatena una bufera sul social, con il deputatoClaudio Borghi che preannuncia iniziative contro il medico. Arrivano anche commenti di altri esponenti politici del centrodestra. Ladie le accuse di Salvini, Ravetto e Meloni “Capisci cosa? Che sei un uomo piccolo ...

Secolo d'Italia

L'articolo del Blog di Porro parla di 'ambiguità' e 'mistero' riguardo all'intervento di, lasciando intendere che sia stata unao un'ammissione: Osservando il video, fotogramma per ...Sono passati alcuni giorni dal nuovo sofagate , dalla(o sessismo) del ministro degli Esteri ... Interviene quindi perfino Robertoche commenta: 'L'Europa dovrebbe darsi una regola. Se ... La clamorosa gaffe di Burioni, accusato di "bodyshaming" con una ragazzina 'colpevole' di essere leghista Vedo spesso mio nipote ridere mentre guarda Facebook sul cellulare. Quando gli chiedo come mai, mi dice: "Nonna, guarda questo meme quanto fa ridere". Io sinceramente non riesco a cogliere l'ironia ch ...