La Campania si prepara alla quarta dose | pronti a riaprire hub vaccinali

(Di domenica 10 luglio 2022) Lapronta a tornare in emergenza Covid. Dopo la riunione tenuta ieri tra il presidente Vincenzo De Luca e i capi dei vari distretti sanitari, la Regione è disposta ad ampliare i posti in degenza e agli Hubper le somminitrazioni destinate agli over 60., Regione pronta ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

sidewayseye : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Lavoro nero, la Regione prepara una legge: chiudiamo chi lo offre - corrmezzogiorno : #Napoli Lavoro nero, la Regione prepara una legge: chiudiamo chi lo offre - johnnybeback : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Lavoro nero, la Regione prepara una legge: chiudiamo chi lo offre - sidewayseye : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Lavoro nero, la Regione prepara una legge: chiudiamo chi lo offre - cronista73 : Lavoro nero, la Regione Campania prepara una legge: chi lo offre vedrà sospesa la licenza -

Agenzia ANSA

In generale la, dopo la riunione di ieri dei capi dei settori medici con il presidente ... Siuna riconversione di posti a basso utilizzo o l'apertura di qualche posto nuovo se le ...In generale la, dopo la riunione di ieri dei capi dei settori medici con il presidente ... Siuna riconversione di posti a basso utilizzo o l'apertura di qualche posto nuovo se le ... Siccità:De Luca, Campania prepara piano per invasi collinari - Ambiente & Energia Le tre Asl che coprono il territorio di Napoli e provincia sono pronte alla riapertura dei grandi punti vaccinali se aumentasse in modo consistente la richiesta di somministrazioni, con l'estensione a ...Ma l’assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque, dopo la riforma dei tetti di spesa, attacca gli ospedali pubblici. “Dovete fare voi gli ...