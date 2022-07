Pubblicità

GiovaAlbanese : Ecco #DeLigt. I tifosi: 'Resta con noi'. E con lui c'è anche #Pogba ?? #Juventus - romeoagresti : #Juve e #Roma hanno parlato anche di #Zakaria: ma c’è molto distanza sulla valutazione. I giallorossi, ad oggi, ins… - AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - sportli26181512 : Juventus: resta viva l'ipotesi Arnautovic: Nonostante il Bologna continui a fare muro, Marko Arnautovic rimane un o… - danilo_cara : @famaxi73 Deve capire che è e sarà semplicemente uno dei tanti che ha giocato nella gloriosa #Juventus. Lui passa, la juve resta -

Per la Juventus un nodo da sciogliere, più in fretta ... a Mauro viene chiesto quale sarebbe la squadra ideale per Dybala dopo l'esperienza alla Juventus e ... che al netto di tutto resta un calciatore da 20 gol nei piedi all'anno. Vicino ad Abraham e ... La Juventus deve anche sfoltire la rosa complicata la situazione di Ramsey, a cui verrà formulata una nuova proposta per la risoluzione ...