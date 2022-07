Inflazione, un affare per lo Stato: 10 mld extra di Iva (Di domenica 10 luglio 2022) L’aumento dell’Inflazione è un affare d’oro per lo Stato: la fiammata dei prezzi, progressivamente cresciuta nell’ultimo periodo, assicura alle casse del Fisco più di 10 miliardi di euro di gettito aggiuntivo nei primi cinque mesi del 2022. Con un incremento del 19,8 per cento rispetto al 2021. Lo rileva un’analisi del Centro studi di Unimpresa, secondo la quale l’incasso tributario complessivo dell’erario cresce di 18,5 miliardi: da 170,1 miliardi del 2021 a 188,6 miliardi del 2022. Più della metà del gettito fiscale aggiuntivo è riconducibile all’aumento delle entrate legate all’Iva (10,2 miliardi). Secondo lo studio, da gennaio a maggio le entrate relative all’Iva raggiungono quota 61,6 miliardi di euro, in aumento di 10,2 miliardi rispetto ai 51,4 miliardi dei primi cinque mesi del 2021. Molto più contenuto, invece, l’incremento ... Leggi su ildenaro (Di domenica 10 luglio 2022) L’aumento dell’è und’oro per lo: la fiammata dei prezzi, progressivamente cresciuta nell’ultimo periodo, assicura alle casse del Fisco più di 10 miliardi di euro di gettito aggiuntivo nei primi cinque mesi del 2022. Con un incremento del 19,8 per cento rispetto al 2021. Lo rileva un’analisi del Centro studi di Unimpresa, secondo la quale l’incasso tributario complessivo dell’erario cresce di 18,5 miliardi: da 170,1 miliardi del 2021 a 188,6 miliardi del 2022. Più della metà del gettito fiscale aggiuntivo è riconducibile all’aumento delle entrate legate all’Iva (10,2 miliardi). Secondo lo studio, da gennaio a maggio le entrate relative all’Iva raggiungono quota 61,6 miliardi di euro, in aumento di 10,2 miliardi rispetto ai 51,4 miliardi dei primi cinque mesi del 2021. Molto più contenuto, invece, l’incremento ...

Pubblicità

mrjonesitaly : @Corriere Con l’inflazione a 8 un affare - AndreaColagiac1 : Se la disoccupazione potesse essere ridotta a dire il 2 per cento al costo di un tasso di inflazione costante assic… - JohnTuld1 : @ElianoReale Balzo non previsto… è un anno che dico a chiunque di fare mutui a tasso fisso senza timore, perché all… - Henry_whites : L'euro e l'Europa ci salveranno da #inflazione e povertà. Siamo tornati come l'Italia del 1986 ma senza avere la Li… -