Germania, donne colpite con la droga dello stupro alla festa della Spd (Di domenica 10 luglio 2022) Shock in Germania dove è scoppiato uno scandalo gravissimo che tocca la Spd, il partito socialdemocratico del cancelliere Olaf Scholz. alla festa dell’estate del gruppo parlamentare dei socialdemocratici tedeschi, a Berlino, diverse donne sarebbero state vittime di un attacco con le cosiddette ‘gocce KO’. Si tratta di una droga liquida insapore, facilmente mescolabile alle bevande, e che dà una serie di effetti indesiderabili. Ovvero: dalla perdita di memoria a breve termine allo svenimento. della vicenda che coinvolge la festa della Spd ne ha scritto per primo il quotidiano Tagesspiegel. L’evento del partito si è tenuto mercoledì scorso 6 luglio, nella Cancelleria a Berlino. Oltre ai deputati, vi ha partecipato lo stesso cancelliere, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 10 luglio 2022) Shock indove è scoppiato uno scandalo gravissimo che tocca la Spd, il partito socialdemocratico del cancelliere Olaf Scholz.dell’estate del gruppo parlamentare dei socialdemocratici tedeschi, a Berlino, diversesarebbero state vittime di un attacco con le cosiddette ‘gocce KO’. Si tratta di unaliquida insapore, facilmente mescolabile alle bevande, e che dà una serie di effetti indesiderabili. Ovvero: dperdita di memoria a breve termine allo svenimento.vicenda che coinvolge laSpd ne ha scritto per primo il quotidiano Tagesspiegel. L’evento del partito si è tenuto mercoledì scorso 6 luglio, nella Cancelleria a Berlino. Oltre ai deputati, vi ha partecipato lo stesso cancelliere, ...

