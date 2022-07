F1 | Gp Austria | Leclerc torna alla vittoria La magia del monegasco che tiene dietro Verstappen anche con un guasto all’acceleratore

(Di domenica 10 luglio 2022) Finalmente Charles. Ilnel Gp d’: la sua gara al Red Bull Ring è un compendio della classe del ferrarista. Dominante sul passo, capace di superare Maxper ben tre volte, magico nel riuscire a guidare la Rossa nei giri finali nonostante un. Perderequesta volta dopo aver dimostrato di essere il più forte sarebbe stata una beffa incredibile. Invece l’olandese e la Red Bull questa volta si devono accontentare della seconda posizione, graziati dala Carlos Sainz che prima di rompere il motore stava attaccando per completare la doppietta Ferrari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

CB_Ignoranza : In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’A… - Corriere : Gp Austria, Leclerc e Sainz saranno liberi di lottare anche oggi? Cosa può succedere - SkySportF1 : ?? LECLERC LEADER DELLA GARA ?? Verstappen cambia strategia (?? 18/71) LIVE ? - zerotwosdiary : RT @lovehopelaugh_s: Dopo Schumacher, Charles Leclerc vince un Austria con la Ferrari. tutto qui ?? - Newsinunclick : Formula 1, GP Austria: Leclerc vince davanti a Verstappen -

SPIELBERG - Sfortuna clamorosa per Carlos Sainz nel Gran Premio d'. La Ferrari del pilota spagnolo ha infatti preso fuoco a pochi giri dalla fine ed il ...doppietta Ferrari visto cheera ...Dopo i primi pit - stop per il cambio gomme di tutti i piloti di testa, la Red Bull di Max Verstappen guidava ancora il GP d'di F1. Ma al giro 33,lo ha raggiunto, e con il Drs ha ...Grande vittoria di Leclerc in condizioni disperate, secondo Verstappen a 1"5 e terzo Hamilton che si prende un altro podio con la Mercedes. A seguire Russell Ocon Schumacher splendido sesto, ...F1, risultati e classifica GP Austria Spielberg 2022: ordine di arrivo, miracolo Leclerc nonostante i problemi, Verstappen secondo ...