F.1, GP Austria - Vittoria sofferta per Leclerc al Red Bull Ring (Di domenica 10 luglio 2022) Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari ha dimostrato per tutta la gara di avere un passo decisamente migliore di tutti gli altri, ma sul finale ha dovuto lottare contro un nemico ancora più grande: l'affidabilità. Arrivato con estrema fatica sotto la bandiera a scacchi, ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton. Per la Rossa sfuma una doppietta. Proprio mentre Carlos Sainz si apprestava a superare la Red Bull di Verstappen, la power unit della sua Ferrari è andata in fumo e con essa la possibilità di piazzare un uno-due pesante. Contemporaneamente, anche Charles ha accusato problemi con l'acceleratore: la farfalla rimaneva aperta al 20-30% quando andava in rilascio, rendendo molto complicata la guida.

