Djokovic vince Wimbledon per il quarto anno consecutivo: battuto Kyrgios in finale (Di domenica 10 luglio 2022) Novak Djokovic sul tetto di Wimbledon: il fuoriclasse serbo ha vinto in finale contro Nick Kyrgios, arrivato a un soffio dal suo primo titolo sull’erba di Londra dopo aver saltato la semifinale per via dell’infortunio del suo avversario Rafa Nadal. Il match è finito 3-2, con il terzo set conclusosi al tie break. Il serbo conquista il suo settimo titolo sul Centrale, gli stessi di Sampras e Renshaw e a -1 dal recordman Roger Federer a quota 8, mentre l’australiano era alla sua prima finale Slam. Per Djokovic è anche il quarto successo consecutivo a Wimbledon, il 21esimo del Grande Slam, Kyrgios invece non trionfa da quasi 3 anni: l’ultima volta a Washington, sul cemento americano, nell’agosto del ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Novaksul tetto di: il fuoriclasse serbo ha vinto incontro Nick, arrivato a un soffio dal suo primo titolo sull’erba di Londra dopo aver saltato la semiper via dell’infortunio del suo avversario Rafa Nadal. Il match è finito 3-2, con il terzo set conclusosi al tie break. Il serbo conquista il suo settimo titolo sul Centrale, gli stessi di Sampras e Renshaw e a -1 dal recordman Roger Federer a quota 8, mentre l’australiano era alla sua primaSlam. Perè anche ilsuccesso, il 21esimo del Grande Slam,invece non trionfa da quasi 3 anni: l’ultima volta a Washington, sul cemento americano, nell’agosto del ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ????????GEND ???? Djokovic batte Kyrgios in finale di Wimbledon in quattro set e vince il primo Slam della sua stagione,… - fanpage : Jannik esce da #Wimbledon2022 a testa altissima ???? Il talento italiano vince i primi due set, poi si arrende a Djok… - brema82 : RT @Eurosport_IT: ????????GEND ???? Djokovic batte Kyrgios in finale di Wimbledon in quattro set e vince il primo Slam della sua stagione, il 21… - RosaniFlavia : RT @GuidoDeMartini: ?? #DJOKOVIC IL RE TORNA A WIMBLEDON E VINCE ANCORA! ?? ???? Ricordiamo ora gli uccelli del malaugurio nostrani che questo… - LocalPage3 : Djokovic vince Wimbledon 2022, Kyrgios battuto in finale -