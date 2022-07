Burioni accusato di bodyshaming su Twitter, Salvini: “Sei un uomo piccolo piccolo” (Di domenica 10 luglio 2022) Il virologo in dissenso con una sostenitrice della Lega ne condivide la foto commentando: «Capisco». Poi le scuse: «Non era mia intenzione fare body shaming». Ira di Lega e Meloni Leggi su lastampa (Di domenica 10 luglio 2022) Il virologo in dissenso con una sostenitrice della Lega ne condivide la foto commentando: «Capisco». Poi le scuse: «Non era mia intenzione fare body shaming». Ira di Lega e Meloni

Pubblicità

RaiNews : Bufera sui social per un tweet del virologo. Molte le reazioni @RobertoBurioni #bosyshaming #politica #diritti - cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: La gaffe di Burioni, accusato di “bodyshaming” con una ragazzina ‘colpevole’ di essere leghista - LucasMGian : RT @Starlitz2: @LaStampa Notare La Stampa che si finge osservatore terzo - “Burioni accusato” - in modo da non esprimere giudizi su un twe… - CreMaDrifter : RT @ilmessaggeroit: Roberto #burioni accusato di body shaming, bufera per la risposta a una ragazza su #twitter - bertolinipaola1 : RT @SecolodItalia1: La gaffe di Burioni, accusato di “bodyshaming” con una ragazzina ‘colpevole’ di essere leghista -