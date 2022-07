(Di domenica 10 luglio 2022) Dopo il casobambina di 11costretta dai giudici a portare avanti una gravidanza dopo essere stata violentata in Brasile, in El Salvador unaè stataa 50di reclusione per aver abortito. Si trattaprima volta che veniva applicata la sanzione massima. I gruppi pro-si sono impegnati a presentare ricorso contro la sentenza Non è la prima volta che la giustiziacondanna unaal carcere dopo aver subito unspontaneo. Ma questa è la prima volta che viene applicata lamassima – cinquant’. Lesly, 21, il caso Lesly, 21, è statail 29 giugno per ...

Pubblicità

Luce_news : Aborto, donna salvadoregna condannata a 50 anni: il massimo della pena. È allarme - CieloGrigioStop : @PBerizzi @Ecate31 @repubblica Una donna risponderebbe: 1. al colloquio mi chiedono se voglio figli 2. se rimango i… - LifeInEurope1 : @marioadinolfi L'aborto è diritto fondamentale della donna. Nessuno può costringere una donna a partorire contro la… - francobus100 : Aborto, donna salvadoregna condannata a 50 anni: il massimo della pena. È allarme - brover_the : @OscarFileno @AndShehu Una volta che l’ovulo è stato fecondato, mi sa dare un’alternativa all’aborto che tuteli il… -

Luce

Il vero scandalo è la notizia orribile delle restrizioni dell'in USA " - ammette. Poi ... Prima della vita di un embrione viene la vita della. Io sono per quella libertà. Si rischierà di ...... continua a interpretare male la Costituzione, ma ora ci sono luoghi negli Stati Uniti in cui è illegale per unache è stata violentata o ha subito un incesto praticare un. Ci sono ... Aborto, donna salvadoregna condannata a 50 anni: il massimo della pena. È allarme - Luce 10 luglio (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato domenica di aver chiesto alla sua amministrazione di valutare se ha ...Parlando con i giornalisti al seguito durante la sua passeggiata in bicicletta nel Delaware, il presidente ha ribadito che l'unico modo per cambiare la situazione è trasformare in legge la Roe v Wade.