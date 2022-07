Yuki Tsunoda | che attacco di Helmut Marko | “È un ragazzino problematico”

(Di sabato 9 luglio 2022) Tempi duri perdopo la vicenda esplosa nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il giapponese è finito nel mirino della scuderia AlphaTauri dopo essere stato elevato a responsabile del contatto di Silverstone che ha coinvolto il compagno di squadra Pierre Gasly compromettendo la gara di entrambe le vetture di Faenza. Il nipponico si è sfogato ferocemente via radio dopo l’incidente, nonostante fosse il protagonista negativo, e questo atteggiamento non è per niente piaciuto alla Red Bull, team factory della scuderia dell’asiatico.è stato davvero molto duro con il ragazzo.durissimo sudopo lo sfogo via radio del giapponese Photo Credit: Alpha Tauri Official Twitter ...

Ancora una qualifica interrotta al Q2 pere la AlphaTauri. Il giapponese è solo quattordicesimo in qualifica, posizione che potrà riscattare, però, durante la Sprint Race di sabato. I tempi delle FP1 avevano dato false speranze a ...... permettendogli di qualificarsi con le altre tornate cronometrate della Q2 (13°) , tali da consentirgli di qualificarsi davanti a Lando Norris e aAlessandro Secchi | Yuki Tsunoda: "Sono molto deluso per come è andata questa giornata. Ero soddisfatto del bilanciamento della vettura e di come stavamo ...