Wimbledon 2022: la finale femminile, la prima volta di Ons Jabeur ed Elena Rybakina (Di sabato 9 luglio 2022) La finale delle prime volte. Ons Jabeur contro Elena Rybakina. L’ultimo atto del Wimbledon femminile vedrà una nuova campionessa Slam, visto che la tunisina e la kazaka non si erano mai spinte in precedenza fino all’ultimo atto in uno dei quattro tornei più importanti. Per Jabeur è la consacrazione di una stagione che l’ha sempre vista tra le migliori, raggiungendo anche la seconda posizione della classifica mondiale. Già ad ora la tunisina è la tennista araba e del Nord Africa più forte di sempre, un esempio per le ragazze del suo paese che hanno certamente un nuovo modello da seguire, come detto da lei stessa in conferenza stampa dopo la vittoria con l’amica Tatjana Maria. Nata in Russia, ma naturalizzata kazaka. In questo modo Rybakina è riuscita ad ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Ladelle prime volte. Onscontro. L’ultimo atto delvedrà una nuova campionessa Slam, visto che la tunisina e la kazaka non si erano mai spinte in precedenza fino all’ultimo atto in uno dei quattro tornei più importanti. Perè la consacrazione di una stagione che l’ha sempre vista tra le migliori, raggiungendo anche la seconda posizione della classifica mondiale. Già ad ora la tunisina è la tennista araba e del Nord Africa più forte di sempre, un esempio per le ragazze del suo paese che hanno certamente un nuovo modello da seguire, come detto da lei stessa in conferenza stampa dopo la vittoria con l’amica Tatjana Maria. Nata in Russia, ma naturalizzata kazaka. In questo modoè riuscita ad ...

Pubblicità

gippu1 : Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui l… - Agenzia_Ansa : Un'altra finale di Wimbledon per Novak Djokovic: il serbo ha battuto in semifinale il britannico Cameron Norrie in… - SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? Dopo Roland Garros 2020 e Australian Open 2022, @janniksin torna nei QF di uno Slam ?? Superato… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Wimbledon, Djokovic e quel dato preoccupante in vista della finale con Kyrgios - StefanoOlivari : Preview e scommesse sulla finale femminile di #Wimbledon -