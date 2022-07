Twitter, è ufficiale: Musk si ritira. Crollo in borsa e battaglia legale (Di sabato 9 luglio 2022) Elon Musk, il boss di Tesla e SpaceX, ha annullato l'accordo per l'acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari e dà la colpa al social che "non ha rispettato gli impegni". Via alla guerra legale Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 9 luglio 2022) Elon, il boss di Tesla e SpaceX, ha annullato l'accordo per l'acquisto diper 44 miliardi di dollari e dà la colpa al social che "non ha rispettato gli impegni". Via alla guerraSegui su affaritaliani.it

