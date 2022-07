Tutto (o quasi) pronto per la telefonata tra Biden e Xi (Di sabato 9 luglio 2022) Sembra Tutto pronto per un incontro virtuale tra Joe Biden e Xi Jinping che potrebbe tenersi nelle prossime settimane. E chissà che, dopo l’occasione mancata l’anno scorso a Roma, i leader di Stati Uniti e Cina non si incontrino al vertice del G20 in programma a novembre a Bali, in Indonesia. Dopo i recenti contatti tra i titolari della Difesa, i consiglieri per la sicurezza, i responsabili dell’economia e i vertici militari, la capitale indonesiana ha ospitato il faccia a faccia, il primo da ottobre, tra i ministri degli Esteri a margine della ministeriale G20. Antony Blinken, segretario di Stato americano, ha colto l’occasione per cercare di “mettere dei paletti” nelle relazioni bilaterali, come ha spiegato ai giornalisti Daniel Kritenbrink, responsabile Asia Orientale e Pacifico della diplomazia statunitense. Washington cercherà “di ... Leggi su formiche (Di sabato 9 luglio 2022) Sembraper un incontro virtuale tra Joee Xi Jinping che potrebbe tenersi nelle prossime settimane. E chissà che, dopo l’occasione mancata l’anno scorso a Roma, i leader di Stati Uniti e Cina non si incontrino al vertice del G20 in programma a novembre a Bali, in Indonesia. Dopo i recenti contatti tra i titolari della Difesa, i consiglieri per la sicurezza, i responsabili dell’economia e i vertici militari, la capitale indonesiana ha ospitato il faccia a faccia, il primo da ottobre, tra i ministri degli Esteri a margine della ministeriale G20. Antony Blinken, segretario di Stato americano, ha colto l’occasione per cercare di “mettere dei paletti” nelle relazioni bilaterali, come ha spiegato ai giornalisti Daniel Kritenbrink, responsabile Asia Orientale e Pacifico della diplomazia statunitense. Washington cercherà “di ...

