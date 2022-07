Traffico Roma del 09-07-2022 ore 11:30 (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati al momento abbiamo quasi verso litorale sulla via Pontina tra il raccordo anulare e il bivio per pratica di mare Vi ricordo che via di Pratica di Mare è chiusa al Traffico tra la via Pontina e via Arno in alternativa si può comunque proseguire sulla via Pontina o prendere la litoranea brevi code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rabbia e Ardeatina divieti e modifica alla viabilità invece nell’area del Circo Massimo per il concerto dei maneskin previsto alle 21 di questa sera dove sono attese circa 70 persone sono già chiuse al Traffico via dei Cerchi via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole poi dalle 15 saranno chiuse anche via di San Gregorio viale Aventino Piazza Bocca della Verità ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati al momento abbiamo quasi verso litorale sulla via Pontina tra il raccordo anulare e il bivio per pratica di mare Vi ricordo che via di Pratica di Mare è chiusa altra la via Pontina e via Arno in alternativa si può comunque proseguire sulla via Pontina o prendere la litoranea brevi code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rabbia e Ardeatina divieti e modifica alla viabilità invece nell’area del Circo Massimo per il concerto dei maneskin previsto alle 21 di questa sera dove sono attese circa 70 persone sono già chiuse alvia dei Cerchi via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole poi dalle 15 saranno chiuse anche via di San Gregorio viale Aventino Piazza Bocca della Verità ...

Pubblicità

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - massimodelbo : RT @GiancarloDeRisi: Due immagini emblematiche di Roma: un autobus che brucia, un famiglia di cinghiali nel traffico di una via. Con quale… - infoitinterno : Maneskin, concerto a Roma: ecco le vie chiuse al traffico - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra il bivio A1-Var La Quercia e Aglio #viabiliTOS - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - via Pontina ?????? Code tra Raccordo Anulare e Castel di Decima > Pomezia #Luceverde #Lazio -