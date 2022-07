Settantamila per i Maneskin a Roma. L’urlo di Damiano: «Fuck Putin! Fanculo i dittatori!» (Di sabato 9 luglio 2022) «Continuiamo a dirlo anche se a qualcuno dà fastidio: Fuck Putin, Fuck la guerra, Fanculo i dittatori. E a chi non è d’accordo: Fuck». Così, durante l’esibizione di Gasolina, il frontman Damiano dei Maneskin è tornato a ribadire il fermo No della band all’invasione russa in Ucraina. Già sul palco del Coachella urlò le stesse parole, accompagnandole poi dal discorso di Charlie Chaplin del film Il grande dittatore. Un concerto contestato in questi giorni, che non finisce di sorprendere. Iniziato con la travolgente Zitti e buoni di fronte a 70mila persone, l’evento ha sullo sfondo la nube del maxi incendio avvenuto in zona Casilina nelle scorse ore e tra il pubblico volti noti che spiccano. L’attrice Angelina Jolie, in città per le riprese del film Without Blood tratto dal ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) «Continuiamo a dirlo anche se a qualcuno dà fastidio:Putin,la guerra,i dittatori. E a chi non è d’accordo:». Così, durante l’esibizione di Gasolina, il frontmandeiè tornato a ribadire il fermo No della band all’invasione russa in Ucraina. Già sul palco del Coachella urlò le stesse parole, accompagnandole poi dal discorso di Charlie Chaplin del film Il grande dittatore. Un concerto contestato in questi giorni, che non finisce di sorprendere. Iniziato con la travolgente Zitti e buoni di fronte a 70mila persone, l’evento ha sullo sfondo la nube del maxi incendio avvenuto in zona Casilina nelle scorse ore e tra il pubblico volti noti che spiccano. L’attrice Angelina Jolie, in città per le riprese del film Without Blood tratto dal ...

Pubblicità

Radio1Rai : ??Tutto pronto al Circo Massimo e tutto esaurito da mesi per l'attesissimo concerto dei #Maneskin: per il ritorno a… - infoitcultura : Settantamila per i Maneskin a Roma. L’urlo di Damiano: «Fuck Putin! Fanculo i dittatori!» - CiccioniSe : RT @Radio1Rai: ??Tutto pronto al Circo Massimo e tutto esaurito da mesi per l'attesissimo concerto dei #Maneskin: per il ritorno a casa dell… - Alessan75664766 : RT @Radio1Rai: ??Tutto pronto al Circo Massimo e tutto esaurito da mesi per l'attesissimo concerto dei #Maneskin: per il ritorno a casa dell… - robertopontillo : RT @Radio1Rai: ??Tutto pronto al Circo Massimo e tutto esaurito da mesi per l'attesissimo concerto dei #Maneskin: per il ritorno a casa dell… -

Roma, incendio a Centocelle: le fiamme e le esplosioni. Tutti in fuga dai palazzi, nubi nere anche in centro Alle 17,45 un'enorme nube nera, densa e tossica, si staglia in cielo, domina questa parte di Roma Est e si vede persino dal Circo Massimo dove stanno confluendo i settantamila per il concerto dei ... Maneskin - mania al Circo Massimo e tante famiglie Ragazzi e ragazzini, molte accompagnati da mamma e papà; vengono da Udine dalla Sicilia dai Castelli Romani da nord a sud dell'Italia, tutti al Circo Massimo per i Maneskin. Sono più di settantamila gli spettatori al circo Massimo di Roma ad acclamare Victoria De Angelis al basso, Thomas Raggi alla chitarra Ethan Torchio alla batteria e soprattutto il ... Agenzia askanews Maneskin al Circo Massimo, più di settantamila spettatori (askanews) – Sono più di settantamila gli spettatori al circo Massimo di Roma per il ritorno dei Maneskin nella loro città: il solito colpo d’occhio straordinario della capitale al… Leggi ... Maneskin-mania al Circo Massimo e tante famiglie Roma, 9 lug. (askanews) - Ragazzi e ragazzini, molte accompagnati da mamma e papà; vengono da Udine dalla Sicilia dai Castelli Romani da nord a ... Alle 17,45 un'enorme nube nera, densa e tossica, si staglia in cielo, domina questa parte di Roma Est e si vede persino dal Circo Massimo dove stanno confluendo iil concerto dei ...Ragazzi e ragazzini, molte accompagnati da mamma e papà; vengono da Udine dalla Sicilia dai Castelli Romani da nord a sud dell'Italia, tutti al Circo Massimoi Maneskin. Sono più digli spettatori al circo Massimo di Roma ad acclamare Victoria De Angelis al basso, Thomas Raggi alla chitarra Ethan Torchio alla batteria e soprattutto il ... Maneskin al Circo Massimo, più di settantamila spettatori (askanews) – Sono più di settantamila gli spettatori al circo Massimo di Roma per il ritorno dei Maneskin nella loro città: il solito colpo d’occhio straordinario della capitale al… Leggi ...Roma, 9 lug. (askanews) - Ragazzi e ragazzini, molte accompagnati da mamma e papà; vengono da Udine dalla Sicilia dai Castelli Romani da nord a ...