Sampdoria | al via il ritiro dei blucerchiati | squadra arrivata a Ponte di Legno

La Sampdoria è arrivata in serata a Ponte di Legno, dando così il via al ritiro pre stagionale blucerchiato. Arrivo intorno alle 18.29 quando il pullman sociale, partito da Genova alle 14.00 in punto, ha parcheggiato davanti all'Hotel Mirella e i blucerchiati si sono recati nelle loro camere. Da domani, domenica, si inizierà a fare sul serio, con una doppia seduta di lavoro in programma.

