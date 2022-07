Roma, Zaniolo salta l'amichevole col Trastevere: 'Leggera lombalgia'. La Juve prepara l'affondo (Di sabato 9 luglio 2022) Nicolò Zaniolo salta la prima amichevole (a porte chiuse) della nuova stagione della Roma, contro il Trastevere. E di questi tempi è... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Nicolòla prima(a porte chiuse) della nuova stagione della, contro il. E di questi tempi è...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Zaniolo alla #Juve! Giornata proficua, la #Roma scende a 40-45 cash (prestito con obbligo, no a #Arthur). Question… - DiMarzio : #Roma, #Zaniolo salta l'amichevole con il Trastevere a causa di un problema fisico - romeoagresti : #Juve e #Roma hanno parlato anche di #Zakaria: ma c’è molto distanza sulla valutazione. I giallorossi, ad oggi, ins… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #ASRoma, #Zaniolo salta l'amichevole col Trastevere: 'Leggera lombalgia'. La #Juve prepara l'affondo - corgiallorosso : #RomaTrastevere, out #Zaniolo per una lombalgia. Assente anche Spinazzola -