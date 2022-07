Marmolada, attese prime analisi scientifiche dei Ris. Lutto cittadino in Val di Fassa (Di sabato 9 luglio 2022) Quella di oggi è una giornata di Lutto cittadino in tutti i Comuni della Val di Fassa, a quasi una settimana dalla tragedia della Marmolada. "Ringrazio le amministrazioni e le comunità locali per la vicinanza e la sensibilità che ci hanno dimostrato in questi giorni", dice il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Proseguono le ricerche: l'undicesima vittima sarebbe stata recuperata e, a quanto apprende l'Ansa, i resti sono in fase di identificazione. Si attendono intanto i primi risultati delle analisi scientifiche condotte dai Ris di Parma che potrebbero arrivare già oggi. Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 luglio 2022) Quella di oggi è una giornata diin tutti i Comuni della Val di, a quasi una settimana dalla tragedia della. "Ringrazio le amministrazioni e le comunità locali per la vicinanza e la sensibilità che ci hanno dimostrato in questi giorni", dice il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Proseguono le ricerche: l'undicesima vittima sarebbe stata recuperata e, a quanto apprende l'Ansa, i resti sono in fase di identificazione. Si attendono intanto i primi risultati dellecondotte dai Ris di Parma che potrebbero arrivare già oggi.

