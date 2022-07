La Ripartenza 2022 di Nicola Porro il 16 e 17 luglio a Bari (Di sabato 9 luglio 2022) Tutti i panel e gli eventi de La Ripartenza saranno trasmessi in streaming su: TGcom24, IlGiornale.it, NicolaPorro.it, pagina Facebook NicolaPorro.it e pagina Youtube NicolaPorro.it. I biglietti sono ... Leggi su puglianews24.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Tutti i panel e gli eventi de Lasaranno trasmessi in streaming su: TGcom24, IlGiornale.it,.it, pagina Facebook.it e pagina Youtube.it. I biglietti sono ...

Pubblicità

stranifattinews : La Ripartenza 2022 di Nicola Porro il 16 e 17 luglio a Bari - PatimoStefano : La Ripartenza 2022 di Nicola Porro il 16 e 17 luglio a Bari - zazoomblog : Cari commensali perché non potete mancare alla Ripartenza 2022 - #commensali #perché #potete #mancare - carmyJB98 : RT @LuccaSummerFest: GIANPIERO FIRMA IL RESTYLING DEL LOGO DI LSF Per celebrare l'edizione 2022, che segna la ripartenza del festival dopo… - JB__ItalianCrew : RT @LuccaSummerFest: GIANPIERO FIRMA IL RESTYLING DEL LOGO DI LSF Per celebrare l'edizione 2022, che segna la ripartenza del festival dopo… -