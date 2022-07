Incendio a Roma, le fiamme e la densa nube di fumo in viale Palmiro Togliatti: edifici evacuati (Di sabato 9 luglio 2022) Gravi disagi per la densa nube di fumo scaturita dall’Incendio in un’area di sfasciacarrozze in prossimità del parco archeologico di Centocelle, a est della Capitale. Chiuso un tratto di strada su via Palmiro Togliatti, tra l’intersezione con via Papiria e via Casilina. Le fiamme si sono spinte fino a toccare anche alcune palazzine. In via Carlo Fadda i carabinieri hanno fatto evacuare i condomini del civico 131 e 133 dove il fuoco, dopo aver attraversato la via Palmiro Togliatti, ha interessato una tenda esterna di un balcone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Gravi disagi per ladiscaturita dall’in un’area di sfasciacarrozze in prossimità del parco archeologico di Centocelle, a est della Capitale. Chiuso un tratto di strada su via, tra l’intersezione con via Papiria e via Casilina. Lesi sono spinte fino a toccare anche alcune palazzine. In via Carlo Fadda i carabinieri hanno fatto evacuare i condomini del civico 131 e 133 dove il fuoco, dopo aver attraversato la via, ha interessato una tenda esterna di un balcone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

