Imprenditore italiano morto in Messico, svolta nelle indagini: arrestata la moglie (Di sabato 9 luglio 2022) e due uomini considerati gli esecutori materiali C'è una svolta significativa nelle indagini per la morte di Alessandro Tunesi, l'Imprenditore italiano ucciso in un agguato in Messico, mentre stava andando a prendere le due figlie a scuola. Gli inquirenti messicani ha arrestato tre persone: la moglie dell'Imprenditore Elizabeth, considerata la mente e il mandante dell'agguato, e due uomini, i quali sarebbero gli esecutori materiali dell'omicidio. Leggi anche: Messico, un Imprenditore di origini italiane è stato ucciso da uomini armati Ancora ignoto è il movente, ma potrebbe essere legato a questioni finanziarie. Tunesi era proprietario di hotel di lusso a Palenque. Tra le ipotesi l'estorsione e la possibilità di ...

