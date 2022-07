Il Reddito di cittadinanza funziona. Ora lo certifica pure l’Istat (Di sabato 9 luglio 2022) La povertà in Italia resta diffusissima, ma dopo la pandemia e l’impennata dell’inflazione per effetto della guerra in Ucraina le cose potevano andare molto peggio. A dirlo con i numeri è l’Istat (qui il rapporto annuale), secondo cui le misure di sostegno economico erogate nel 2020, in particolare il Reddito di cittadinanza e di emergenza, hanno evitato a un milione di individui (circa 500mila famiglie) di trovarsi in condizione di povertà assoluta. Il Reddito di cittadinanza ha evitato a circa 500mila famiglie di trovarsi in condizione di povertà assoluta Le misure di sostegno hanno avuto effetto anche sull’intensità della povertà che, senza sussidi, nel 2020 sarebbe stata ben 10 punti percentuali più elevata, raggiungendo il 28,8% (a fronte del 18,7% osservato). Un quadro che non lascia scampo a chi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 9 luglio 2022) La povertà in Italia resta diffusissima, ma dopo la pandemia e l’impennata dell’inflazione per effetto della guerra in Ucraina le cose potevano andare molto peggio. A dirlo con i numeri è(qui il rapporto annuale), secondo cui le misure di sostegno economico erogate nel 2020, in particolare ildie di emergenza, hanno evitato a un milione di individui (circa 500mila famiglie) di trovarsi in condizione di povertà assoluta. Ildiha evitato a circa 500mila famiglie di trovarsi in condizione di povertà assoluta Le misure di sostegno hanno avuto effetto anche sull’intensità della povertà che, senza sussidi, nel 2020 sarebbe stata ben 10 punti percentuali più elevata, raggiungendo il 28,8% (a fronte del 18,7% osservato). Un quadro che non lascia scampo a chi ...

Pubblicità

elio_vito : Il reddito di cittadinanza ha evitato la povertà assoluta ad un milione di persone, lo dice l'Istat nella sua relaz… - petergomezblog : Istat: “Nel 2020 un milione di poveri in meno grazie al reddito di cittadinanza. In 15 anni triplicati gli individu… - Adnkronos : #RedditodiCittadinanza, l'analisi dell'#Istat: 'Ha evitato la povertà a un milione di italiani'. - chrcapuano : RT @petergomezblog: Istat: “Un milione di poveri in meno grazie al Reddito di cittadinanza”. 4 milioni di persone guadagnano meno di 1.000… - Aldosavar : @mariotoscana196 Sono persone che percepiscono reddito o pensione di cittadinanza, superbonus e bonus vari, lavorat… -