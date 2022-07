Gollini e l’Atalanta ai saluti: ufficiale il trasferimento alla Fiorentina (Di sabato 9 luglio 2022) Bergamo. Dopo la scorsa stagione trascorsa al Tottenham, Pierluigi Gollini lascia ancora l’Atalanta con la formula del prestito. La sua prossima meta è Firenze: il portiere classe 1995 ha ufficialmente firmato con la Fiorentina. Accordo tra la Dea e i Viola chiuso sulla base di un prestito con diritto di riscatto, come confermato dalla società nel comunicato che annuncia la sua partenza. Si tratta di un ritorno: aveva già giocato nelle giovanili dei viola tra il 2010 e il 2012. Nella squadra di Vincenzo Italiano, Gollini sarà con ogni probabilità il nuovo titolare: il suo obiettivo è quello di ritrovare minuti dopo aver trascorso la scorsa annata inglese soprattutto in panchina. Arrivato a Bergamo nel gennaio 2017, l’estremo difensore nativo di Bologna ha vestito la maglia della Dea per 111 volte, 38 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 luglio 2022) Bergamo. Dopo la scorsa stagione trascorsa al Tottenham, Pierluigilascia ancoracon la formula del prestito. La sua prossima meta è Firenze: il portiere classe 1995 ha ufficialmente firmato con la. Accordo tra la Dea e i Viola chiuso sulla base di un prestito con diritto di riscatto, come confermato dsocietà nel comunicato che annuncia la sua partenza. Si tratta di un ritorno: aveva già giocato nelle giovanili dei viola tra il 2010 e il 2012. Nella squadra di Vincenzo Italiano,sarà con ogni probabilità il nuovo titolare: il suo obiettivo è quello di ritrovare minuti dopo aver trascorso la scorsa annata inglese soprattutto in panchina. Arrivato a Bergamo nel gennaio 2017, l’estremo difensore nativo di Bologna ha vestito la maglia della Dea per 111 volte, 38 ...

