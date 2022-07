Fiumicino | il sindaco Montino positivo al Covid

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 luglio 2022)– Ildi, Esterino, è risultatoal-19. Ad annunciarlo, sui suoi canali social, è lo stesso primo cittadino, postando anche una foto che lo ritrae in poltrona con il gatto sulle gambe. “Purtroppo questa sera non potrò essere con voi alla Notte Bianca di Fregene: ilha deciso per me, costringendomi a casa. Fortunatamente, mi ha colpito in forma lieve“, scrive. Poi l’appello: “Sono certo che sarà una bellissima festa, come lo è stata la prima, a. Godetevela, divertitevi, fatelo con prudenza e indossando la mascherina nelle situazioni di folla e ogni volta in cui non è possibile mantenere una distanza sufficiente. Ci vediamo presto!”. Il Faro online – Clicca qui per ...