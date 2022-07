F1 | Wolff | ' I tifosi non dovrebbero esultare se qualcuno va a muro'

(Di sabato 9 luglio 2022) SPIELBERG - Alta tensione fin dal venerdì del Gp d'Austria , in cui si sono tenute le qualifiche dell'undicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Una sessione che ha visto, dopo cinque anni, un ...

Dopo le parole di Christian Horner , che ha stigmatizzato il comportamento dei, anche Totoha voluto dire la sua, sottolineando: " Dobbiamo parlare di più a queiche esultano ...Lo ha detto Toto, team principal della Mercedes, criticando quanto avvenuto nel corso delle qualifiche della Sprint Race del GP di Austria 2022 della Formula 1. I numerosipresenti a ...Sainz il più veloce, poi Leclerc che onorano i 90 anni dello storico simbolo Terzo tempo per Verstappen. Alle 16,30 la sprint race ...Il team principal della Mercedes non ha apprezzato il comportamento dei tifosi presenti sugli spalti del Red Bull Ring in occasione dell'uscita di pista del pilota britannico durante le qualifiche ...