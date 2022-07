Escursioni in montagna, le regole per tutti: «La consapevolezza è sempre necessaria» (Di sabato 9 luglio 2022) Il presidente della Commissione centrale Escursionismo del Cai Marco Lavezzo spiega la differenza fra Escursionismo e alpinismo e dà le indicazioni che valgono per tutti in montagna Leggi su vanityfair (Di sabato 9 luglio 2022) Il presidente della Commissione centralesmo del Cai Marco Lavezzo spiega la differenza frasmo e alpinismo e dà le indicazioni che valgono perin

Pubblicità

romi_andrio : RT @TuttoLivigno: …a domani, oggi è stata una giornata meravigliosa, speriamo sia così anche per il weekend ???? buona serata da Livigno #l… - InfoLivigno : RT @TuttoLivigno: …a domani, oggi è stata una giornata meravigliosa, speriamo sia così anche per il weekend ???? buona serata da Livigno #l… - TuttoLivigno : …a domani, oggi è stata una giornata meravigliosa, speriamo sia così anche per il weekend ???? buona serata da Livig… - Museo_di_Chemp : RT @notiziepiemont: A Piedi tra le Nuvole al Colle del Nivolet @PNGranParadiso @CittaMetroTO #Montagna #escursioni #eventi #notiziepiemont… - notiziepiemont : A Piedi tra le Nuvole al Colle del Nivolet @PNGranParadiso @CittaMetroTO #Montagna #escursioni #eventi… -