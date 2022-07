Pubblicità

glooit : Calcio: Eurodonne; Gama, pronte a fare del nostro meglio leggi su Gloo -

Tiscali

"E' una vigilia emozionante come sempre perché siamo qua a rappresentare il nostro Paese. La tensione è quella giusta per esprimerci al meglio": così ai microfoni di Sky la capitana dell'Italia, Sara ..."E' una vigilia emozionante come sempre perché siamo qua a rappresentare il nostro Paese. La tensione è quella giusta per esprimerci al meglio": così ai microfoni di Sky la capitana dell'Italia, Sara ... Calcio: Eurodonne; Gama, pronte a fare del nostro meglio (ANSA) - ROMA, 09 LUG - 'E' una vigilia emozionante come sempre perché siamo qua a rappresentare il nostro Paese. La tensione è quella giusta ...Quattro gol e primi tre punti: iniziano nel migliore dei modi gli Europei femminili di calcio per la Spagna, che nella gara d'esordio supera in rimonta per 4-1 la Finlandia nella sfida, la prima del r ...