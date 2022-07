Brentford, arriva Aaron Hickey dal Bologna (Di sabato 9 luglio 2022) Il Brentford ha concluso un accordo con il Bologna per l’acquisto di Aaron Hickey, terzino scozzese che in Italia ha disputato un ottimo campionato. Gli inglesi hanno versato agli emiliani circa 14 milioni di sterline, Hickey ha invece firmato un contratto dalla durata di quattro anni. Brentford: ecco Hickey dal Bologna Hickey è il primo acquisto dei londinesi guidati da Thomas Frank, che hanno recentemente salutato Eriksen. La commissione di 14 milioni di sterline salirà a 18 in base alle prestazioni ell’Under 21 scozzese, il quale si presta a fare il suo esordio in Premier League. Il Bologna, dopo aver comunicato ha il trasferimento del terzino, ha a sua volta ufficializzato l’acquisto di Lewis Ferguson, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 luglio 2022) Ilha concluso un accordo con ilper l’acquisto di, terzino scozzese che in Italia ha disputato un ottimo campionato. Gli inglesi hanno versato agli emiliani circa 14 milioni di sterline,ha invece firmato un contratto dalla durata di quattro anni.: eccodalè il primo acquisto dei londinesi guidati da Thomas Frank, che hanno recentemente salutato Eriksen. La commissione di 14 milioni di sterline salirà a 18 in base alle prestazioni ell’Under 21 scozzese, il quale si presta a fare il suo esordio in Premier League. Il, dopo aver comunicato ha il trasferimento del terzino, ha a sua volta ufficializzato l’acquisto di Lewis Ferguson, ...

