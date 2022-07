Bimbo morto a Sharm el Sheikh, la salma è giunta a Palermo (Di sabato 9 luglio 2022) commenta L'aereo con a bordo la salma del piccolo Andrea Mirabile, il bambino di sei anni morto a Sharm el Sheikh sabato mentre era in vacanza in un resort con i genitori, è atterrato all'aeroporto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 luglio 2022) commenta L'aereo con a bordo ladel piccolo Andrea Mirabile, il bambino di sei annielsabato mentre era in vacanza in un resort con i genitori, è atterrato all'aeroporto ...

Pubblicità

SkyTG24 : Fiumicino, arrivata in Italia la salma del bimbo morto a Sharm. Mercoledì l'autopsia - AnsaSicilia : Bimbo morto a Sharm: arrivata la salma a Palermo. Legale, famiglia chiede silenzio e rispetto del proprio dolore |… - TelevideoRai101 : Bimbo morto in Egitto, salma a Palermo - infoitinterno : Ritrovato morto il bimbo di 8 anni disperso in mare - infoitinterno : Bimbo morto a Sharm, i dubbi dei legali su una cena: 'Chiederemo video al resort' -