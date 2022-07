Attaccato da api e calabroni | muore operaio 59enne | stroncato da choc anafilattico

(Di sabato 9 luglio 2022) Assalito da uno sciame die api mentre andava a lavoro. È morto così Salvatore Ruggeri ,di 59 anni, probabilmente per uno, a Letojanni in provincia di Messina. L'...

Assalito da uno sciame di calabroni ementre andava a lavoro. È morto così Salvatore Ruggeri , operaio di 59 anni, probabilmente per ... che lo avrebbero colto di sorpresa e, ......essere stato assalito da uno sciame die calabroni mentre stava andando a lavoro. L'uomo avrebbe aperto un casolare, trovandovi dentro gli insetti, che lo avrebbero colto di sorpresa e, ...Salvatore Ruggeri, di 59 anni, è morto ieri a Letojanni (Me) probabilmente per uno choc anafilattico dopo essere stato assalito da uno sciame di api e calabroni mentre stava andando a ...Un operaio di 59 anni, Salvatore Ruggeri, è morto ieri a Letojanni probabilmente per uno shock anafilattico dopo essere stato assalito da uno sciame di api e calabroni mentre stava andando a lavoro. L ...