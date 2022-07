ASCOLTI TV 8 LUGLIO 2022: TOP DIECI, QUARTO GRADO, NEW AMSTERDAM, QUALIFICHE F1, TERRA AMARA VS SEI SORELLE (Di sabato 9 luglio 2022) ASCOLTI TV 8 LUGLIO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xCamper – xTg1 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei SORELLE – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xTop DIECI (R) – x x x xCodice: La Vita è Digitale – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xTERRA AMARA – xUn’Estate Perfetta – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xNew AMSTERDAM – x x x xStation 19 – x Commerciale Giovani Adulti UnoMattina Estate x x x Morning ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 9 luglio 2022)TV 8· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xCamper – xTg1 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei– xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xTop(R) – x x x xCodice: La Vita è Digitale – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – x– xUn’Estate Perfetta – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xNew– x x x xStation 19 – x Commerciale Giovani Adulti UnoMattina Estate x x x Morning ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Ascolti tv venerdì 8 luglio 2022: Top Dieci, New Amsterdam 4, Quarto Grado, GP Austria, dati Auditel e share… - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 8 luglio 2022: Top Dieci New Amsterdam 4 Quarto Grado GP Austria dati Auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 8 luglio 2022: Top Dieci, New Amsterdam 4, Quarto Grado, GP Austria, dati Auditel e share - ParliamoDiNews : Ascolti TV di mercoledì 6 luglio 2022: a SuperQuark basta poco per vincere, male L’ora, bene Chi l’ha visto e Chica… - RitaC70 : Ascolti tv mercoledì 6 luglio 2022: Superquark (14.1%), L’Ora – Inchiostro contro piombo (7.1%), Chi l’ha visto (13… -