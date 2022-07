Archeologia | a Pompei si torna a scavare nel complesso dei “riti magici”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 luglio 2022) Conclusa la ricerca sui Praedia di Giulia Felice grazie alle campagne di prospezioni e scavi negli anni 2016-2020, è iniziata, grazie a una collaborazione tra la Scuola IMT Alti Studi Lucca e l’Università di Pisa, la nuova campagna di indagine archeologica del progetto “Praedia” (an Residential Architecture: an Environmental, Digital, and Interdisciplinary Archive), che dallo scorso anno si concentra suldei “”. La struttura, messa in luce tra il 1953 e il 1958, deve il suo nome ad alcuni oggetti rinvenuti al suo interno, in particolare due mani in bronzo decorate con figure animali e vegetali, due crateri con la medesima simbologia e due riproduzioni di serpenti in ferro. Inizialmente si pensò che queste suppellettili appartenessero a una sibilla, che qui svolgeva i propri ...