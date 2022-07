Adli, il Milan è un onore e la migliore squadra d'Italia (Di sabato 9 luglio 2022) "E' un grande onore giocare in uno dei migliori club del mondo, il migliore in Italia": è la soddisfazione di Yacine Adli, approdato al Milan dopo essere stato acquistato la scorsa estate ma rimanendo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) "E' un grandegiocare in uno dei migliori club del mondo, ilin": è la soddisfazione di Yacine, approdato aldopo essere stato acquistato la scorsa estate ma rimanendo ...

Pubblicità

acmilan : ??? 'AC Milan is bigger than everything': Yacine's first thoughts in Rossonero ??? ??? Adli si presenta: 'Il Milan è… - AntoVitiello : #Adli a #Milan TV: 'Orgoglioso di essere in uno dei club più importanti al mondo, una squadra mitica. #Bennacer è u… - cmdotcom : #Adli: 'È un onore giocare nel miglior club d'Italia. Voglio guadagnarmi il posto nel #Milan, in qualsiasi ruolo. S… - TxtFromNobody : RT @acmilan: ??? 'AC Milan is bigger than everything': Yacine's first thoughts in Rossonero ??? ??? Adli si presenta: 'Il Milan è più importa… - heyocta : RT @acmilan: ??? 'AC Milan is bigger than everything': Yacine's first thoughts in Rossonero ??? ??? Adli si presenta: 'Il Milan è più importa… -