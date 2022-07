A Madonna del Sasso il sindaco multa gli omofobi: e gli arrivano insulti omofobi (Di sabato 9 luglio 2022) “Madonna paese di pervertiti”, “sindaco fr**io vergognati”, “a morte”: il sindaco di Madonna del Sasso Ezio Barbetta bersaglio di insulti omofobi sui muri degli edifici del piccolo comune con meno di 500 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sulla parte occidentale del Lago d’Orta. Scritte contro le minoranze sessuali anche sulle bacheche comunali, a rimarcare che l’obiettivo è proprio l’amministrazione, “colpevole” di aver approvato poco più di un mese fa una delibera di Consiglio che vieta su tutto il territorio, compresi i siti web e i profili social connessi al paese, azioni di propaganda fondate su qualsiasi tipo di odio e di discriminazione che prendono di mira la sessualità. Una sorta di “ddl Zan” fatto in casa, che prevede una ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) “paese di pervertiti”, “fr**io vergognati”, “a morte”: ildidelEzio Barbetta bersaglio disui muri degli edifici del piccolo comune con meno di 500 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sulla parte occidentale del Lago d’Orta. Scritte contro le minoranze sessuali anche sulle bacheche comunali, a rimarcare che l’obiettivo è proprio l’amministrazione, “colpevole” di aver approvato poco più di un mese fa una delibera di Consiglio che vieta su tutto il territorio, compresi i siti web e i profili social connessi al paese, azioni di propaganda fondate su qualsiasi tipo di odio e di discriminazione che prendono di mira la sessualità. Una sorta di “ddl Zan” fatto in casa, che prevede una ...

