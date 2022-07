Ultime Notizie – Acea Innovation Day 2022 | un modello di innovazione open e sostenibile

(Di venerdì 8 luglio 2022) Si è tenuto oggi a Roma l’Day, evento che quest’anno si è svolto in tre tappe, dedicato ai temi dell’tecnologica coniugata alla sostenibilità per accompagnare la trasformazione delle nostre città e del Paese verso un futuro sempre più green. Filo conduttore di questa giornata, l’inscindibile legame tra transizione ecologica e transizione digitale, tema su cui si sono confrontati esperti e rappresentanti di istituzioni e imprese. Lo slogan dell’edizione, “Persone, Territori,”, esprime un principio difinalizzata a realizzare soluzioni innovative per i territori e i loro eco-sistemi urbani, in linea con gli obiettivi di sviluppodelle Nazioni Unite e ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Sampdoria e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimane… - sole24ore : ?? La #Russia è pronta a colloqui con i ministri degli Esteri turco e ucraino sulla questione del #grano ucraino: lo… - zazoomblog : Ultime Notizie – Digitale Castelli (Acea): “Innovazione parte intrinseca delle nostre attività” - #Ultime #Notizie… - compatoo2 : RT @capricorne_o: -

Il Sole 24 ORE

Nellesettimane succede spesso di vedere le clip di un muscoloso atleta intento a fare ... Aggiornamenti sui conflitti in corso nel mondo,sui cambiamenti climatici e spiegazioni delle ...Le atmosfere, in "Part of the band", sono sempre rarefatte, ma tutta l'elettronica delle... Segui Rockol su Instagram per non perderti lepiù importanti! Approfondisci: Scheda artista ... Ucraina ultime notizie. Servizi Gb: pausa forze russe prima di nuova offensiva Edizione numero venti quella della manifestazione "Night and Blues", la rassegna musicale che il Rione Santo Spirito organizza con dodici serate, da mercoledì 13 a domenica 24 luglio 2022 nel chiostro ...Era il 17 febbraio 1992 quando il Pool di Mani Pulite, capitanato nell’operazione dal magistrato Antonio Di Pietro, arrestò nella casa di cura “Pio Albergo ...