Uefa, Platini e Blatter assolti. Il calciatore era accusato di aver percepito illegalmente 2 mln (Di venerdì 8 luglio 2022) Michel Platini e l’ex presidente della Fifa, lo svizzero Sepp Blatter, sono stati assolti dall’accusa di truffa a danno della Fifa. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste della pubblica accusa che, lo scorso 15 giugno, aveva chiesto per entrambi un anno e otto mesi di reclusione (con la sospensione della pena). I due imputati si sono sempre dichiarati innocenti. Platini, 67 anni, ex presidente della Uefa, era accusato di aver “percepito illegalmente, a spese della Fifa, il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri” (1,8 milioni di euro) da parte di Blatter, 86, a sua volta ex n.1 della Federcalcio internazionale. Difesa e accusa concordano su un punto: il tre volte Pallone d’Oro ha ben ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) Michele l’ex presidente della Fifa, lo svizzero Sepp, sono statidall’accusa di truffa a danno della Fifa. Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste della pubblica accusa che, lo scorso 15 giugno, aveva chiesto per entrambi un anno e otto mesi di reclusione (con la sospensione della pena). I due imputati si sono sempre dichiarati innocenti., 67 anni, ex presidente della, eradi, a spese della Fifa, il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri” (1,8 milioni di euro) da parte di, 86, a sua volta ex n.1 della Federcalcio internazionale. Difesa e accusa concordano su un punto: il tre volte Pallone d’Oro ha ben ...

