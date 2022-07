Soleil Sorge ha escluso anche Gianluca Costantino dalla sua festa, la reazione del modello (Di venerdì 8 luglio 2022) La festa di compleanno di Soleil Sorge ha creato non poco caos tra gli ex gieffini. A quanto pare, dopo il mancato invito ad Alex Belli, ci sarebbe un altro Vippone a non esser stato invitato. E la cosa lo avrebbe deluso molto, addirittura. Ormai il Grande Fratello Vip 6 si è concluso da diversi mesi, ma molti dei Vipponi continuano a far parlare di sé. Lo scorso 5 luglio, la bella influencer italo-americana ha spento 28 candeline e ha organizzato una festa per il suo compleanno a Gallipoli. Gli unici ex coinquilini di Soleil che si sono presentati al party sono stati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, mentre del resto del cast nemmeno l'ombra. Nemmeno di Alex Belli, con cui Soleil ha completamente tagliato i ponti. Le sarà successa la stessa cosa che è capitata a Alessandro ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 luglio 2022) Ladi compleanno diha creato non poco caos tra gli ex gieffini. A quanto pare, dopo il mancato invito ad Alex Belli, ci sarebbe un altro Vippone a non esser stato invitato. E la cosa lo avrebbe deluso molto, addirittura. Ormai il Grande Fratello Vip 6 si è concluso da diversi mesi, ma molti dei Vipponi continuano a far parlare di sé. Lo scorso 5 luglio, la bella influencer italo-americana ha spento 28 candeline e ha organizzato unaper il suo compleanno a Gallipoli. Gli unici ex coinquilini diche si sono presentati al party sono stati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, mentre del resto del cast nemmeno l'ombra. Nemmeno di Alex Belli, con cuiha completamente tagliato i ponti. Le sarà successa la stessa cosa che è capitata a Alessandro ...

Pubblicità

Novella_2000 : Soleil Sorge, i like contro gli ex vipponi non invitati al compleanno - Pierino50750559 : RT @tendenzetv: HAPPY BDAY SOLEIL in tendenza perché oggi è il compleanno di Soleil Sorge, protagonista di #gfvip6, #uominiedonne, Isola de… - AliceNetherl : @soleil_sorge Non condividete queste cattiverie! Rispondetegli sotto il tweet,fatelo x Sole,altrimenti entra e si r… - soleil_sorge : RT @sisonokevin: Lei é il Sole ???? #SoleArmy - soleil_sorge : RT @sisonokevin: Comunque io li amo ?? #basciagoni -