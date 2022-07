Serie A: tutti gli affari UFFICIALI (Di venerdì 8 luglio 2022) Pronti, partenza, via! Venerdì 1° luglio si apre ufficialmente la campagna trasferimenti estiva 2022, che si chiuderà giovedì... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Pronti, partenza, via! Venerdì 1° luglio si apre ufficialmente la campagna trasferimenti estiva 2022, che si chiuderà giovedì...

Pubblicità

reportrai3 : Termina la serie di #Report: la più lunga della sua storia con 28 puntate. Nonostante gli attacchi siamo ancora qui… - TMit_news : Il confronto tra la nostra Serie A e la Premier League resta impietoso, coi club del Regno Unito che incassano ??????… - Rougenoir1978 : Due anni fa ci hanno presi per il culo per la sostenibilità; Oggi tutti “basta spese folli”. L’anno scorso ci hann… - GioB1974 : RT @Giulia_B: “Serie di curve” annuncia il cartello sulla strada per Scanno, dopo quindici chilometri tutti di curve. Oggi qui: https://t.c… - stregagds : RT @kawaiigds: ok pensiamo alle cose serie,, ho finito la sessione quindi: - rt e recupero tutti i vostri spam - fav e vi contatto/disapp… -