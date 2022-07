Sainz | ' Sono vicino a Verstappen e Leclerc | spero di batterli nella Sprint Race'

Pubblicità

antonio_gaito : #Leclerc vittima di un circo. Ferrari indecente: Nessun ordine a Sainz che l’ha rallentato per tutta la gara, poi h… - SickBoy1987 : RT @itsgiuliadip: gli unici corpo a corpo di sainz quest’anno sono avvenuti con il compagno di squadra - Maualt79 : @Nick_cannonier @c2amaranello Chi spara merda su Sainz e’ solo un incompetente perche queste situazioni tossiche so… - TheBitlandPrinc : @gianguidoriva Bravo. Sono anche d'accordo sul fatto che LeClerc ora sia più forte di Sainz che dimostra però sempr… - _ari00_3 : RT @itsgiuliadip: gli unici corpo a corpo di sainz quest’anno sono avvenuti con il compagno di squadra -

...della partita nel gp di oggi Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlosgli partiranno subito dietro, hanno chiuso molto vicine alla blu dell'olandese dal momento che passo e performance......22 1.09.2 1.09.1 23 1.09.6 1.09.3 *Giro della lotta interna tra Charles Leclerc e Carlos**... Non viparole adeguate a descrivere il livello di differenziazione delle attuali vettur e, che si ...“I piloti Ferrari hanno lottato tra loro“. Lapo Elkann, fratello del Presidente della Ferrari John e tifosissimo della Rossa ha sottolineato su Twitter l’importanza della collaborazione tra Leclerc e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...