Proporzionale con premio di maggioranza e preferenze Non è affatto male l'idea di Letta. Salvini, perché no? (Di venerdì 8 luglio 2022) Con tutti i problemi che ci sono, soprattutto in ambito economico ed energetico, non comprendiamo come si possa parlare di legge elettorale, ma la politica è anche questa e dunque è giusto occuparsene. Tutto è partito dal segretario... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 8 luglio 2022) Con tutti i problemi che ci sono, soprattutto in ambito economico ed energetico, non comprendiamo come si possa parlare di legge elettorale, ma la politica è anche questa e dunque è giusto occuparsene. Tutto è partito dal segretario... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

DSantanche : Dopo liberalizzazione #cannabis e cittadinanza facile per immigrati... il #proporzionale. La follia del Pd è senza… - massimoottavia8 : @Cristina6013 Il 90% di loro, con i cervelli di grandezza inversamente proporzionale ai loro bicipiti. - MarcoFinizio74 : RT @giallideilimoni: Vi invito a eleggere un parlamentino primorepubblicano di 5 membri, ovviamente con un sistema proporzionale. In questo… - suzukimaruti : @LSD976 @matteo_saporiti col proporzionale sono tutti 'parte politica opposta'. Avere una legge di fatto per il bip… - MarchesiFranco : @mariolavia @PoliticaPerJedi @CarloCalenda @magnomiche @lauracesaretti1 @silvia_sb_ Stamattina ho sentito in TV qua… -