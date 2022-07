Prezzi guerra: gas in altalena, petrolio in calo (Di venerdì 8 luglio 2022) Giornata all'insegna del nervosismo sul fronte delle materie prime. Il prezzo del gas, dopo un avvio in netto calo, riprende a galoppare mentre il petrolio prosegue in calo. Ad Amsterdam le quotazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Giornata all'insegna del nervosismo sul fronte delle materie prime. Il prezzo del gas, dopo un avvio in netto, riprende a galoppare mentre ilprosegue in. Ad Amsterdam le quotazioni ...

Pubblicità

vaticannews_it : Il numero delle persone colpite dalla #fame è raddoppiato negli ultimi 2 anni. In totale sono 276 milioni. La guerr… - reportrai3 : ??Appena inizia la guerra tra Russia e Ucraina, gli allevatori hanno iniziato a comprare grano in forti quantità.… - math_emax : @Dania Quasi come se ci fossero una pandemia e una guerra con inflazione galoppante crisi energetica ed esplosione… - fisco24_info : Prezzi guerra: gas in altalena, petrolio in calo: In flessione le quotazioni dei metalli, sale il grano - UITORINO : Prende avvio ora la conferenza stampa congiunta Unione Industriali e @ConfPiem sulle previsioni delle aziende piemo… -