Premio Strega 2022 | il trionfo di Mario Desiati con Spatriati e tutti i vincitori Sapete di cosa parla il libro?

(Di venerdì 8 luglio 2022)trionfa alcon(Einaudi): ildello scrittore pugliese 45enne, super favorito della vigilia, ha ottenuto 166 punti dalla giuria presieduta da Emanuele Trevi (vincitore dello scorso anno con Due vite). Secondo classificato della 76ma edizione con 90 punti Claudio Piersanti per Quel maledetto Vronskij (Rizzoli). Al terzo posto, con 83 punti, Alessandra Carati, autrice di E poi saremo salvi (Mondadori). La finale, trasmessa da Rai 3 e condotta da Geppi Cucciari, si è tenuta al Museo Etrusco di Villa Giulia, a Roma. Sotto a un forte temporale che ha fatto fuggire gran parte del pubblico, ma non ha fatto perdere alla conduttrice il suo noto sense of humor.

Pubblicità

Einaudieditore : Veronica Raimo con NIENTE DI VERO, dopo aver vinto il Premio Strega Giovani, ha vinto lo Strega Off. Che bella noti… - Corriere : Premio Strega 2022, vince Mario Desiati con «Spatriati» - fraversion : come da previsioni, Mario Desiati con “Spatriati” ha vinto il Premio Strega 2022. @Einaudieditore #PremioStrega2022 #PremioStrega - vergalletta : RT @minimumlab: Dopo la serata di ieri, dominata da attese, emozioni e diverse gocce di pioggia, facciamo i complimenti al vincitore del Pr… - Tag43_ita : La recensione di Spatriati di Mario Desiati vincitore del Premio Strega 2022 (dall'archivio) -

Mario Desiati ieri ha vinto ilcon Spatriati . Ce l'ha fatta, non l'ha vinto e basta, l'ha vinto da scrittore spatriato, non allineato, irregolare, nomade, non classificabile . Perché è così che la letteratura si ...Vince lo scrittore pugliese Mario Desiati con 'Spatriati' (Einaudi): tutto secondo i pronostici nella serata finale della 76esima edizione delsvoltasi stasera nel consueto scenario del Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Per la prima volta a contendersi ilnon sono stati cinque autori ma sette. Desiati torna al Ninfeo, ...Ieri sera è stato assegnato il "Premio Strega" e Geppi Cucciari, la presentatrice, si è ritrovata sul palco da sola sotto la pioggia.Roma, 8 luglio 2022, (Ansa) - Mario Desiati trionfaal Premio Strega 2022 con 166 voti per 'Spatriati' (Einaudi).Al secondo posto Claudio Piersanti con 'Quel maledetto Vronskij (Rizzoli), 90 voti e al ...