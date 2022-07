Politano, parla l’agente: “Vuole lasciare il Napoli, ci sono varie ipotesi” (Di venerdì 8 luglio 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è intervenuto i microfoni di Sky per parlare del suo futuro con il Napoli. l’agente di Matteo Politano Mario … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 luglio 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo, è intervenuto i microfoni di Sky perre del suo futuro con ildi MatteoMario … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

carminemegna : Nn ho mai apprezzato Giuffredi anche se spesso parla chiaro più di altri. Ma anche ieri ci politano deve andare via… - AAngelo1994 : @davide_luise Parla parla ma le offerte al Napoli dove stanno? Ma lo sa che nessuno lo trattiene Politano - FianteAlighieri : @Andrea842631710 @Peppedema921 Ahahha allora io non sto seguendo così assiduamente il mercato visto che ho la matur… - sasysarracino : @AlfredoPedulla Alfredo ma Deulofeu-Napoli si farà? Oppure aspettano di piazzare Politano prima (si parla di Roma,… - robypec75 : @GianMar06498053 @GennyDelVe Sostituire Politano insigne e Petagna ( 6 gol in 3 in tutta la stagione non è difficil… -