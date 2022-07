Pianura, sequestrato un altro giovane: “Mi hanno picchiato poi mi hanno lasciato andare” (Di venerdì 8 luglio 2022) Non si ferma la violenza dei clan che da mesi stanno terrorizzando il quartiere di Pianura. A pochi giorni dal tragico omicidio di Andrea Covelli, le forze dell’ordine hanno registrato un altro episodio di violenza che riguarda un giovane che gravita negli ambienti criminali degli Esposito-Marsicano. Pianura, pusher sequestrato e picchiato La vittima si chiama L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Non si ferma la violenza dei clan che da mesi stanno terrorizzando il quartiere di. A pochi giorni dal tragico omicidio di Andrea Covelli, le forze dell’ordineregistrato unepisodio di violenza che riguarda unche gravita negli ambienti criminali degli Esposito-Marsicano., pusherLa vittima si chiama L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

