Niente acqua nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, scarcerata la moglie di un boss (Di venerdì 8 luglio 2022) Emilia Sibillo, condannata per organizzazione camorristica e moglie del boss Giuseppe Buonerba, è stata scarcerata. Per il Tribunale di Sorveglianza la donna avrebbe sofferto per 1602 giorni carenza d'acqua potabile nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dov'era detenuta dal 2015 per una condanna a 8 anni e 6 mesi per associazione camorristica. Anche per questa motivazione i giudici le hanno riconosciuto uno sconto di pena di 160 giorni. Nell'istituto penitenziario della provincia di Caserta, in Campania, manca da anni l'allaccio alla rete idrica: l'acqua viene prelevata da due pozzi artesiani per essere poi potabilizzata. Secondo l'avvocato della donna, inoltre, Sibillo avrebbe fruito di pochissime ore d'aria: ...

