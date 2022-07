Migranti, Mattarella in Zambia: “Aiuti, no al blocco delle navi” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è di ritorno da Lusaka, nello Zambia, dove ha incontrato l’omologo Zambiano Hakainde Hichilema. Il Capo dello Stato ha fatto visita anche alla scuola italiana della città e al centro culturale italo-Zambiano. Al centro dell’incontro, il tema delle migrazioni: “Oggi rischiamo un nuovo impoverimento rappresentato dall’emigrazione disordinata e irregolare L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Il presidente della Repubblica Sergioè di ritorno da Lusaka, nello, dove ha incontrato l’omologono Hakainde Hichilema. Il Capo dello Stato ha fatto visita anche alla scuola italiana della città e al centro culturale italo-no. Al centro dell’incontro, il temamigrazioni: “Oggi rischiamo un nuovo impoverimento rappresentato dall’emigrazione disordinata e irregolare L'articolo proviene da Inews24.it.

