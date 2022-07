Marmolada, il consigliere comunale di 30 anni riconosciuto dai piedi: è ricoverato in terapia intensiva (Di venerdì 8 luglio 2022) Davide Carnielli, 30enne consigliere comunale di Fornace (Trento), rimane in condizioni critiche in terapia intensiva. Era fra gli alpinisti travolti dalla frana della Marmolada la scorsa domenica. A dare notizia delle sue condizioni è L’Adige. Conferma arriva, inoltre, dal governatore del Veneto Luca Zaia: “I sanitari sono concentrati sul paziente e fanno l’impossibile per accompagnare con le cure e speriamo di uscire fuori da questa situazione”, ha detto alle tv locali. Carnielli è ricoverato a Treviso. La sua situazione è “delicata perché ci sono aspetti neurochirurgici e cardiochirurgici con politraumi: un trauma cranico importante e un trauma toracico”. Come riporta FanPage, il giovane è stato riconosciuto dai piedi e da un particolare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Davide Carnielli, 30ennedi Fornace (Trento), rimane in condizioni critiche in. Era fra gli alpinisti travolti dalla frana dellala scorsa domenica. A dare notizia delle sue condizioni è L’Adige. Conferma arriva, inoltre, dal governatore del Veneto Luca Zaia: “I sanitari sono concentrati sul paziente e fanno l’impossibile per accompagnare con le cure e speriamo di uscire fuori da questa situazione”, ha detto alle tv locali. Carnielli èa Treviso. La sua situazione è “delicata perché ci sono aspetti neurochirurgici e cardiochirurgici con politraumi: un trauma cranico importante e un trauma toracico”. Come riporta FanPage, il giovane è statodaie da un particolare ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Marmolada, il consigliere comunale di 30 anni riconosciuto dai piedi: è ricoverato in terapia intensiva - Guarapela22 : RT @AlexaMargaRevo: Mohamed Baccar avvocato consigliere di @IntlCrimCourt, giorni fa in una sessione del Comitato dei giuristi e degli avvo… - TViweb : Post Edited: Crollo Marmolada: Rucco e il consigliere provinciale Montan oggi a Canazei - CittadiVicenza : ??A #Canazei @ruccosindaco per un omaggio alle #vittime della #tragedia della #Marmolada ed esprimere solidarietà a… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Crollo Marmolada: Rucco e il consigliere provinciale Montan oggi -