LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Varani e Marsili le prime speranze azzurre nel pattinaggio velocità. Attesa per bowling e karate (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 15:54 Alle 17.30 l’esordio della nazionale italiana di inline hockey. Gli azzurri sfideranno la Svizzera nella prima partita del girone B. Questi i convocati: Michele Frigo, Daniele Facchinetti, Lorenzo Campulla, Elia Calore, Pietro Ederle, Andrea Bellini, Tobia Vendrame, Francesco Campulla, Matteo Rossetto, Nicola Frigo, Mattia Pietrobon, Alessandro Rossetto, Fabrizio Pace, Davide Dal Sasso. 15:48 Ecco tutti gli sport che vedremo nel corso di questa prima giornata di World Games 2022. String your bows, get your dance shoes ready and put your game face on! The first competition day is finally here. Today we follow archery, inline hockey, finswimming, powerlifting, floorball, dancesport, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 15:54 Alle 17.30 l’esordio della nazionale italiana di inline hockey. Gli azzurri sfideranno la Svizzera nella prima partita del girone B. Questi i convocati: Michele Frigo, Daniele Facchinetti, Lorenzo Campulla, Elia Calore, Pietro Ederle, Andrea Bellini, Tobia Vendrame, Francesco Campulla, Matteo Rossetto, Nicola Frigo, Mattia Pietrobon, Alessandro Rossetto, Fabrizio Pace, Davide Dal Sasso. 15:48 Ecco tutti gli sport che vedremo nel corso di questa prima giornata di. String your bows, get your dance shoes ready and put your game face on! The first competition day is finally here. Today we follow archery, inline hockey, finswimming, powerlifting, floorball, dancesport, ...

Pubblicità

_ale_world : RT @italianarmyfam_: ?? E L’ITALIA VINCE ANCORA ?????????? Hobi che dice “Ti amo” in live ?? @BTS_twt - vinidart : tentatissima nell'acquistare il biglietto della live streaming KINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR 2022 - witchte4rs : we live in a men’s world e lo chiamerei più appropriatamente circo - mkersofficial : ?? NEXT GEN ATP E-SERIES 2022 ?? Dal 24 luglio riparte il torneo esport su Tennis World Tour 2! 128 player e solo 8… - bitto_max : @Fede50691682 @elevisconti -